《无法抗拒的他》「光娜」杨惠智表现亮眼！舅舅是今年就出演7部作品的他，再次引发热议！

杨惠智在《无法抗拒的他》中饰演娜比（韩韶禧 饰）的朋友「吴光娜」。

以彷佛是从漫画中跳出来的华丽造型，同时以自己的特色表现活泼自由的性格，受到了许多观众的喜爱。从活泼的大学生形象，到细心地描绘恋人之间的矛盾和感情，让不少人认为是最立体、最有存在感的角色。



近期，杨惠智在采访中透露自己的舅舅是安内相，也在网路上引发热烈讨论。安内相除了是她舅舅外，也是出道快要30年的资深演员，在许多电视剧都有他的身影，可以说是「最佳绿叶」啊！光是今年（2021年）出演的电视剧就有《Mouse》、《L.U.C.A.: The Beginning》、《Law School》、《Racket少年团》、《直到疯狂》、《恶魔法官》和《The Road：1的悲剧》这7部，转到哪都可以看到他的身影。



杨惠智也提到：「我虽然没有直接提过，但大家好像都知道，我才刚刚起步，但安内相前辈已经累积丰富的履历，我非常尊敬他一路走来的经验。偶尔我有演戏上的烦恼时会打电话问他，但互相都不怎么聊演技的话题，可能因为是家人，怕讲太多会偏题，所以他会在适当距离的地方为我应援。」



而杨惠智在近期出演过《天气好的话，我会去找你》、《Live on》和《无法抗拒的他》，也期待她之后的新作品啊！



（图：Awesome娱乐、tvN《Mouse》＆《恶魔法官》、JTBC《Law School》

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻