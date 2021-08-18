今年才演《Mouse窺探》、《成為飯吧》，資深演員金敏京離世

昨（17）日韓國資深演員金敏京（김민경）所屬經紀公司DAHONG娛樂向媒體表示，金敏京已於16日離開人世。

（圖：DAHONG娛樂）

資深演員金敏京（1960～2021）1979年開始以話劇演員活動，1981年拿下韓國戲劇節新人獎，後來在相當多電影與電視劇中擔任配角，不少韓劇迷對她的臉孔應該都有印象。金敏京演過《擁抱太陽的月亮》、《我的女兒瑞英》、《記得你》、《隧道》等電視劇，《老千》、《梨泰院殺人事件》、《小公女》等電影。今年演出了tvN水木劇《Mouse窺探》受害者宋秀晶宋秀浩姐弟的母親，以及MBC日日劇《成為飯吧》張五福的奶奶。

（圖：《Mouse窺探》@friDay影音 截圖）

（圖：《成為飯吧》@YouTube MBCdrama 截圖）

▼《成為飯吧》金敏京演出畫面



去年和金敏京合作短片《繩》，飾演女兒的演員金夏榮發文悼念：「老師……雖然只是短暫的，但感謝媽媽……雖然時間很短，雖然時間很短，但是能和老師在《繩》作為媽媽和女兒演出，非常感謝。總是用溫暖的話說能做好的，多虧了為我們應援的老師您，才在新的挑戰更邁出了一步。老師溫暖的模樣、溫暖的心，我會一直珍藏不忘、努力生活下去。對我來說是繩的金敏京老師，祝您在天上安好。」



▼短片《繩》



經紀公司並未公開金敏京離世細節，僅公布靈堂設立地點於首爾盤浦洞天主教大學首爾聖母醫院殯儀館1號室，而今早（18日）韓國時間7時已出殯，墓地設立於南漢江公園墓園。

（封圖：金敏京所屬DAHONG娛樂、MBC《成為飯吧》劇照）

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