《Hi Bye, Mama!》裡的「金泰希女兒」徐宇真今年已經演了4部大熱劇：《Mouse》《遠看是蔚藍的春天》《惡魔法官》《你是我的春天》

雖然都是短暫出場，但徐宇真的每一場戲都讓人印象十分深刻，其實他就是去年在《Hi Bye, Mama!》裡飾演金泰希女兒那個小男孩，當時還曾經因為太漂亮而被人擔心有「性別認同障礙」！

徐宇真是2015年出生的童星，去年在《Hi Bye， Mama！》（哈囉掰掰，我是鬼媽媽）裡反串飾演金泰希的女兒棲玗，之後又在《The King：永遠的君主》最後一集客串特別出演，和李敏鎬對戲的短短幾秒已經萌翻眾人：



當時因為飾演女孩而穿上女生的衣服、梳了辮子，加上徐宇真的臉孔真的非常可愛，一度有網友擔心年紀幼小的他會不會因此出現性別認同障礙。不過徐宇真媽媽早就在IG表示他清楚知道自己是在演戲，不會把戲劇和現實混為一談，而且私底下也喜歡聽別人稱讚他「帥氣」、夢想是成為浩克，根本沒有什麼混淆可言。



（圖：《Hi Bye Mama》劇照）

而今年以來，目前開播的電視劇裡已經有4部能看到他的鏡頭，人氣可見一斑！

先是在tvN電視劇《Mouse窺探》裡飾演5歲的鄭在訓（成年時期由李昇基飾演），抓老鼠放進蛇舍裡觀察誰勝誰負、最後還露出詭異微笑的一幕讓人印象深刻，一下子就展現出男主角的反社會傾向：



上周播出的tvN電視劇《惡魔法官》裡，徐宇真飾演男主角姜耀漢的哥哥姜李朔的童年時期，不論是抱著嬰兒姜耀漢、央求父親留下這個小孩，還是帶著禮物來看望弟弟時的眼神，都讓人感受到他純真溫暖的氣質：



（圖：tvN《惡魔法官》截圖@黃Viu煲劇平臺）

在KBS電視劇《遠看是蔚藍的春天》裡也有短暫出鏡，飾演呂俊的童年時期（成年時期由朴志訓飾演），一雙亮閃閃的大眼睛讓人無法抗拒：



（圖：Youtube@숲컴퍼니_official）

此外還在tvN電視劇《你是我的春天》裡飾演女主角姜多情（徐玄振 飾）弟弟的童年時期，真的相當活躍~



徐宇真的媽媽經常在IG上分享兒子的可愛日常，真的是超可愛又活潑的小男孩！再過幾天就是他的6周歲生日了，演了這麼多部戲居然還只有6歲，讓人很期待未來能看到她更多作品呀：



（封圖：《Hi Bye，Mama》劇照，黃Viu煲劇平台，Youtube@숲컴퍼니_official）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞