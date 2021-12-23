與金秀賢上演火辣床戲的「洪菊花」是她！黃世溫還演過李鍾碩前女友、P.O新娘，圈內好友是鄭浩妍

到底能和金秀賢演床戲的人是誰！好奇「洪菊花」是誰的觀眾快來看看～造型一變化就變了個人呀！

Coupang Play原創劇《某一天》已於上週落幕，「洪菊花」一角雖然一集就「掛點」，但她可是貫穿全劇的重要角色，一度成了網友熱烈討論的對象：飾演洪菊花的演員是誰？



飾演洪菊花的演員名黃世溫（황세온；Hwang Se On），回顧她在《某一天》的表演，第一集就和國民男神金秀賢上演火辣床戲，裸上身露點尺度之大，也難怪網友會好奇她是誰了。







1994年出生、身高172公分的黃世溫其實是名模特兒，7歲就移民紐西蘭的她，16歲就成了學校時裝秀模特兒，更被大型模特兒經紀公司IMG Models相中，並多次登上澳洲《Vogue》雜誌封面。





黃世溫回到韓國作為模特兒活動的同時，亦開始挑戰演技，2015年在KBS特別劇《In Search of Argenta》飾演女主角李秀敬的競爭對手，成了她的演技處女秀，當年還演出朴宰範與Loco、GRAY合作的〈My Last〉一曲MV。





後來，她多在電視劇裡扮演配角，在《安托萬夫人》（2016）飾演韓藝瑟測試盛駿的一個實驗對象；在《羅曼史是別冊附錄》（2019）飾演李鍾碩的前女友：在《The King：永遠的君主》（2020）飾演宮廷護衛；在《Mouse》（窺探，2021）飾演P.O的女友（妻子）。

▼《羅曼史是別冊附錄》



▼《The King：永遠的君主》，黃世溫還為此練了馬術



▼《Mouse》





除了上述電視劇作品，她在2017年主演過網路劇《總而言之就是羅曼史》，更跨足電影界參演電影《Nailed》（카센타，2018）、《Pray》（기도하는 남자，2018）與《Fallan》（낙인，2019），2019也演了Eric Nam的〈Runaway〉MV。

她在韓國最好的朋友是鄭浩妍（鄭好娟）金珍京與陳正善，他們都曾是經紀公司Esteem旗下模特兒，還曾共同創立飾品品牌「Rolling Hamburger」一起擔任品牌創意總監。

▼黃世溫與鄭浩妍合照



好朋友鄭浩妍早在去年就轉投Saram娛樂朝著演員發展，很快就在今年以《魷魚遊戲》爆紅，而黃世溫金則在今年結束《某一天》拍攝過後，似乎也想正式轉換跑道， 9月便加入了演員經紀公司Keyeast。



觀眾們未來肯定能看見黃世溫更多不一樣的演出，她還會在劇中呈現哪種多元樣貌呢？現在的她已剪了短髮，光是造型就讓網友直呼「很不一樣」呢！



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