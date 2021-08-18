【有片】不許你們不知道這位優質歐巴！人帥實力強但命運慘的代表：James，終於又在舞台上看到他了

大家記得Royal Pirates的James嗎？

最近中國內地一檔名為《披荊斬棘的哥哥》非常出名，邀請了在兩岸三地很有知名度的哥哥們參演，通過多輪競選之後選出最終17人成團。其中一名中文不是很流利，英文聽著像母語水準的哥哥以帥氣高大的外形和迷人的嗓音圈粉，大家都好奇了，他是誰啊。 「李珠鉉」這名字一聽就是韓國歐巴。



李珠鉉，James Lee，是一位美籍韓裔，他是貝斯手、歌手、模特兼製作人，看起來身份很複雜啊。其實，James 2009年9月作為貝斯手加入KPOP樂隊Royal Pirates，2013年，隨樂隊攜單曲「Shout Out」正式在人氣歌謠節目中出道。原本以為星途會一帆風順，卻沒想到2015年的一頓聚餐讓李珠鉉差點廢掉。

James於2015年6月與朋友聚餐時，被餐廳的玻璃門意外壓倒，左手腕因此嚴重受傷，當時醫生告知最壞情況下需要截肢。他為了繼續玩最喜愛的音樂，努力複健，希望能救回左手，甚至由吉他手改鋼琴彈。可惜James的左手恢復狀況不理想，加上他腦內還有血凝塊，因此在2017年2月決定退出樂隊，專心治療，可惜最終都要截肢。不過就在2018年，James又傳出了好消息，手被重新接了回去。3年來的波折真不是一般人心理能承受得了的。



因為長時間脫離主流娛樂圈，James也逐漸被遺忘。明明很早就出道，但卻幾乎沒什麼知名度，直到站上《披荊斬棘的哥哥》，瞬間就因為顏值才華兼具被網友視為「大黑馬」不二人選。不過考慮到第二輪公演錄製在即，James初來乍到，觀眾們也才剛剛認識他，他的熱度還來不及發酵，能否順利過關猶未可知，但真心希望他能夠一直走到最後啦。



「首圖/內文圖：ig@jamesjhl」

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