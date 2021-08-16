泫雅拍攝MV時再次暈倒！自曝「每天都暈倒多次」，PO文感謝DAWN照顧：「謝謝你，我愛你」

這一次泫雅還被救護車送去吊點滴，希望一切平安啊~

泫雅今早在IG上PO出MV拍攝花絮，寫下長文透露不僅在MV拍攝期間暈倒，平時也經常暈倒，令人很擔心她的身體狀況：「感謝所有在11日和14日一起工作了48小時的人。 這次MV拍攝真的很有意義，真的很感謝工作人員。 」

「因為平時也會每天都暈倒幾次，所以第一次讓救護車在MV片場待機。 本來在非常開心地跳舞，果然又暈倒了，而且準備的過程中身體也不完全聽使喚，讓我很受傷。 也許是我的錯吧，沒有更早珍惜自己的身體。 這期間去吊了點滴，睜眼發現血壓只有只有70/40，無法繼續拍攝，回到家一個人思考了一下，覺得很幸運，也覺得自己這樣很瘋狂。」

「我會一直盡最大努力去表演，讓自己不羞愧。 也會好好吃飯、好好運動，抱歉讓大家擔心了。我是一個有太多不足的人，真的非常感謝大家一直喜愛和珍惜我。 DAWN啊，對不起，總是很感謝你、很愛你。 」



泫雅和DAWN於2018年公開戀情，算上秘密交往的時間，今年已經是他們在一起的第6年，目前兩個人都在PSY創辦的經紀公司P NATION旗下。

其實泫雅去年也曾因為突然暈倒而令新專輯《I'm Not Cool》的準備工作叫停，2019年時更曾PO文坦言自己因為「想要被所有人認可、不容忍出現失誤」而慢慢患上憂鬱症及恐慌障礙，經常暈倒的原因則是「血管迷走神經性昏厥」，確診結果令她十分驚嚇：「如果總是這樣頻繁暈倒，大家知道我生病了，誰還會來找我。 」

「血管迷走神經性昏厥」是人在過度緊張或虛弱時副交感神經過度興奮造成腦部血供血不良而暈倒，相當於神經系統在幫身體「踩刹車」，而且暈倒之後因為姿勢改變、血液流回腦補，當事人往往會馬上清醒過來。泫雅說明天還會去醫院再檢查和領藥，希望她快快好起來啊~





（圖：IG@hyunah_aa）

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