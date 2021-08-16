泫雅拍摄MV时再次晕倒！自曝「每天都晕倒多次」，PO文感谢DAWN照顾：「谢谢你，我爱你」

这一次泫雅还被救护车送去吊点滴，希望一切平安啊~

泫雅今早在IG上PO出MV拍摄花絮，写下长文透露不仅在MV拍摄期间晕倒，平时也经常晕倒，令人很担心她的身体状况：「感谢所有在11日和14日一起工作了48小时的人。 这次MV拍摄真的很有意义，真的很感谢工作人员。 」

「因为平时也会每天都晕倒几次，所以第一次让救护车在MV片场待机。 本来在非常开心地跳舞，果然又晕倒了，而且准备的过程中身体也不完全听使唤，让我很受伤。 也许是我的错吧，没有更早珍惜自己的身体。 这期间去吊了点滴，睁眼发现血压只有只有70/40，无法继续拍摄，回到家一个人思考了一下，觉得很幸运，也觉得自己这样很疯狂。」

「我会一直尽最大努力去表演，让自己不羞愧。 也会好好吃饭、好好运动，抱歉让大家担心了。我是一个有太多不足的人，真的非常感谢大家一直喜爱和珍惜我。 DAWN啊，对不起，总是很感谢你、很爱你。 」



泫雅和DAWN於2018年公开恋情，算上秘密交往的时间，今年已经是他们在一起的第6年，目前两个人都在PSY创办的经纪公司P NATION旗下。

其实泫雅去年也曾因为突然晕倒而令新专辑《I'm Not Cool》的准备工作叫停，2019年时更曾PO文坦言自己因为「想要被所有人认可、不容忍出现失误」而慢慢患上忧郁症及恐慌障碍，经常晕倒的原因则是「血管迷走神经性昏厥」，确诊结果令她十分惊吓：「如果总是这样频繁晕倒，大家知道我生病了，谁还会来找我。 」

「血管迷走神经性昏厥」是人在过度紧张或虚弱时副交感神经过度兴奋造成脑部血供血不良而晕倒，相当於神经系统在帮身体「踩刹车」，而且晕倒之后因为姿势改变、血液流回脑补，当事人往往会马上清醒过来。泫雅说明天还会去医院再检查和领药，希望她快快好起来啊~





（图：IG@hyunah_aa）

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