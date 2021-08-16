這部新劇陣容也令人期待！金旻載、朴珪瑛、權律主演《達利和馬鈴薯湯》劇本閱讀照公開

KBS新劇《達利和馬鈴薯湯》由金旻載、朴珪瑛、權律主演。

講述一字不識的暴發戶想要從名門望族的女兒手中搶奪美術館而陷入愛河的故事。今日（16日）公開劇本閱讀照，演員們以各自完美變身角色的形象登場，展現完美的角色消化能力，

劇中，金旻載飾演「陳武學」，是全球餐飲企業「F&B」的事業部常務，在學生時期從未錯過全校倒數第一，也沒有獲得大學畢業證書；朴珪瑛變身青松美術館客席研究員，名門家族的獨生女「金達利」；權律飾演「張泰鎮」，是世紀集團企劃調整室室長。



除此之外，禹喜珍、安吉強、徐正妍、黃寶羅、安世河等優秀演技軍團以特有的令人興奮的綠葉演技，還有變身爲達利爸爸的演員張光，特別出演時也一起練習劇本，讓該劇更加豐富多彩。



《達利和馬鈴薯湯》製作組表示：「從作品的開始...劇本排練現場開始，演員們的熱情就像長時間合作一樣完美。很多觀衆期待我們的作品，爲了展現好的作品，我們將同心奔跑到最後。」



另外，由《Healer》、《七日的王妃》、《僅此一次的愛情》李政燮導演與《魔女之愛》的孫恩惠編劇＆朴世恩編劇合作，預計在9月播出。



（圖：KBS《達利和馬鈴薯湯》、YouTube@KBS Drama）

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