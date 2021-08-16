粉絲們可能真的等不到GD&Jennie官宣戀情！但師兄竟然去師妹拍攝片場探班了，這就是態度吧

BIGBANG G-Dragon和同門師妹BLACKPINK Jennie的愛情戰線到目前為止似乎沒有大問題。

眾所周知，GD和YG娛樂對於戀愛的印象，他的態度一直都是「我什麼也不說，大家盡情猜吧」，不會有否認更不會有承認，有的只是一如既往的沉默。事情過去快半年了，今天（16日）據韓媒STAR NEWS獨家爆料稱，兩人的戀情一直持續著。



今年2月24日，GD和Jennie戀情曝光，YG娛樂當天就發佈官方聲明只有一句話「是藝人私事，公司無法確認」。 GD不僅是一名站在K-POP巔峰的愛豆王者，也是一名創作能力超群的唱作人，還是引領南韓年輕一代時尚潮流的潮男。 而Jennie則是大勢女團BLACKPINK的成員，無論是團隊活動還是SOLO活動都展現了不俗的愛豆實力，還是高奢大牌CHANEL 的「親女兒」，總之這兩位的戀情曝光當時在整個飯圈引起了轟動。



這對愛豆CP戀情曝光當時據說兩人已經熱戀一年了，YG、Jennie媽媽都知道，兩人還向各自的朋友介紹對方是戀人，只是相關消息並沒有被媒體報道出來，而民眾們將來或許也看不到他們的任何官方立場。 縱觀GD對待以往的戀情曝光時的態度，他只會在不是事實的時候出面否認，和水原希子、小松菜奈、李珠妍傳出緋聞時則既不承認也不否認，一副「你們認為是什麼就是什麼」的態度。

今日（16日），據STAR NEWS爆料稱，GD最近前往Jennie畫報拍攝的工作地點探班，雖然粉絲們依舊沒能等到戀情官宣，但從GD探班這點來看，兩人的感情一直維繫的很好，並沒有大問題。戀情曝光後，細心的網友和粉絲發現兩人其實有很多巧合。2012年，Jennie是GD SOLO歌《那XX》MV的女主角，2013年Jennie伴唱了GD的SOLO歌《BLACK》，當時的Jennie尚未出道，只是練習生而已。 Jennie和GD一起吃飯的照片拍自2016年，這張照片曝光是因為GD的個人SNS被駭客入侵。



▲《那XX》截圖

GD所戴的手鏈裡的字母J讓人聯想到了Jennie，Jennie也經常穿著、佩戴GD個人品牌PEACEMINUSONE的服裝、飾品，GD的姐姐權達美關注了Jennie的IG，以上種種都是兩人確實是戀人的有力證據。 同時，GD和Jennie都是CHANEL的大使，兩人曾經在同一個時間公佈品牌官方照片，這個時間卡點也被粉絲們看作是在暗暗地撒糖。



▲ig@@xxibgdrgnnxx



▲權達美IG截圖

「首圖：ig@jennierubyjane、@xxibgdrgnnxx」

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