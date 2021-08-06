為了紀念出道5週年！BLACKPINK 在《動物森友會》開設自己的島嶼「In Your Area」

這個島也太可愛，BLACKPINK 要出道5年啦！！粉絲們應該更期待她們可以快點發新曲吧～

今日（6日），根據YG娛樂透露：「BLACKPINK在任天堂Switch的遊戲《動物森友會》中開設自己的島嶼『In Your Area』。」只要是遊戲玩家，任何人都可以通過輸入密碼，訪問該島嶼。



島上以BLACKPINK的真人秀節目場所聚集話題的《BLACKPINK HOUSE》為首，《THE SHOW》公演場、《Kill This Love》、《AS IF IT'S YOUR LAST》和《Ice Cream》MV中的佈景等多種舞台。還有YG新大樓的錄音室、舞蹈練習室等BLACKPINK實際工作的空間也真實地再現。



出道5週年紀念活動除了這個之外，BLACKPINK日前加入全球粉絲社區平台Weverse、紀念電影《BLACKPINK THE MOVIE》4日已在全世界100多個國家上映。接下來也會在YG新大樓前的咖啡廳「the SameE」開設快閃店（8月21日～30日），爲粉絲們準備體驗型空間、拍照區等豐富多彩的看點。



（圖：YG、IG@blackpinkofficial）

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