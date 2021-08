为了纪念出道5周年！BLACKPINK 在《动物森友会》开设自己的岛屿「In Your Area」

这个岛也太可爱,BLACKPINK 要出道5年啦!!粉丝们应该更期待她们可以快点发新曲吧~

今日(6日),根据YG娱乐透露:「BLACKPINK在任天堂Switch的游戏《动物森友会》中开设自己的岛屿『In Your Area』。」只要是游戏玩家,任何人都可以通过输入密码,访问该岛屿。



岛上以BLACKPINK的真人秀节目场所聚集话题的《BLACKPINK HOUSE》为首,《THE SHOW》公演场、《Kill This Love》、《AS IF IT'S YOUR LAST》和《Ice Cream》MV中的布景等多种舞台。还有YG新大楼的录音室、舞蹈练习室等BLACKPINK实际工作的空间也真实地再现。



出道5周年纪念活动除了这个之外,BLACKPINK日前加入全球粉丝社区平台Weverse、纪念电影《BLACKPINK THE MOVIE》4日已在全世界100多个国家上映。接下来也会在YG新大楼前的咖啡厅「the SameE」开设快闪店(8月21日~30日),爲粉丝们准备体验型空间、拍照区等丰富多彩的看点。



(图:YG、IG@blackpinkofficial)

