K-pop兩大金牌作曲家！YG Teddy & SM劉英振被Billboard評為「21世紀最偉大製作人」

K-pop兩大金牌作曲家！YG Teddy & SM劉英振被Billboard評為「21世紀最偉大製作人」

KPOP   2021年7月31日   星期六11:00   Sani  

這些經典的K-pop真的有一種魔力，怎麼聽都不會厭！

本月29日，Billboard發佈文章《The 50 Greatest Producers of the 21st Century》，選出了2000年以來最具創新性和影響力、最重要的50位製作人，其中有兩位來自韓國的作曲家，分別是YG的金牌製作人Teddy和SM娛樂御用作曲家劉英振。

Teddy在這份名單中排名第25位。 Teddy在1998年作為四人hip-hop組合1TYM的成員出道，後來轉型幕後製作人，十幾年來在韓國的年度音樂版稅收入一直名列前三，2016年更創立了自己的音樂廠牌。

(圖：YG）

Billboard表示，Teddy先後和2NE1、BIGBANG、BLACKPINK等合作，曲風包含EDM、雷鬼、鄉村等多個類型，極具爆發性，並選出2NE1的《I'm the Best》作為Teddy的代表作，稱這首歌為K-pop進軍美國鋪平了道路。

還推薦了一首隱藏名曲，就是G-Dragon和Missy Elliott在2013年合作的《Niliria》。

劉英振在名單中排名第39。 劉英振在韓國剛剛興起R&B的時期曾作為歌手活動，後來轉型為作曲家和製作人，為SM旗下歌手寫了很多人氣歌曲，並且開創了SM藝人獨特的表演風格SMP，也就是將歌曲和舞蹈以最佳方式結合在一起的SM Music Performance。

Billboard表示，劉英振高亢閃亮的key和強烈的舞蹈節拍在超過20年的時間里帶領韓國大眾音樂走向了更高的層級，選出的代表作是Super Junior的《Sorry Sorry》：

隱藏名曲則是Red Velvet的《Butterflies》。

此外，這份名單中排名第一的是來自瑞典的知名製作人Max Martin，著名歌星Britney Spears、Ariana Grande、Tylor Swift的很多冠軍單曲都是出自他手。

（封圖：YG，SM）

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