燒腦神劇《Signal》完結5年觀眾仍在苦等續篇消息，編劇金銀姬近日放話：「隱退之前一定把第二季拍完！」

劇迷們都在等編劇大人兌現承諾了！

韓國編劇金銀姬作家因為Netflix原創劇集《屍戰朝鮮》系列在國際上打響知名度，但她之前執筆的另一部作品——tvN電視劇《Signal 信號》也獲得很高評價，被譽為「開啟了類型劇的全新歷史」。



《Signal 信號》是2016年播出的劇集，最後一集已經為第二季埋下伏筆，觀眾都非常期待續篇，過去5年來也不止一次有拍攝第二季的消息，但最終都因演員檔期等問題不了了之。

本月29日，金銀姬就新作《屍戰朝鮮：雅信傳》接受採訪時再次表達了拍攝續篇的決心：「作為作家，《Signal 信號》給我帶來了莫大的禮物。 雖然不是僅憑作家一個人的意志就能做到的事，但不論如何，我都想在隱退之前讓大家看到《Signal 信號》後續篇。 我會努力地四處奔走創造條件，真的非常想做到。 」



此外，金銀姬還表示已經構思好了《屍戰朝鮮》第三季的結局，請大家繼續期待各個角色在疫病蔓延的原野上展開的故事。 由全智賢主演的前傳《屍戰朝鮮：雅信傳》已經在本月23日通過Netflix公開，追溯故事的源頭、揭開生死草的秘密，全智賢的演技和畫面都受到一致好評。 真希望《Signal 信號2》也能快點提上日程啊！



（圖：tvN）

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