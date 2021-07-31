K-pop两大金牌作曲家！YG Teddy & SM刘英振被Billboard评为「21世纪最伟大制作人」

这些经典的K-pop真的有一种魔力，怎么听都不会厌！

本月29日，Billboard发布文章《The 50 Greatest Producers of the 21st Century》，选出了2000年以来最具创新性和影响力、最重要的50位制作人，其中有两位来自韩国的作曲家，分别是YG的金牌制作人Teddy和SM娱乐御用作曲家刘英振。

Teddy在这份名单中排名第25位。 Teddy在1998年作为四人hip-hop组合1TYM的成员出道，后来转型幕后制作人，十几年来在韩国的年度音乐版税收入一直名列前三，2016年更创立了自己的音乐厂牌。



(图：YG）

Billboard表示，Teddy先后和2NE1、BIGBANG、BLACKPINK等合作，曲风包含EDM、雷鬼、乡村等多个类型，极具爆发性，并选出2NE1的《I'm the Best》作为Teddy的代表作，称这首歌为K-pop进军美国铺平了道路。



还推荐了一首隐藏名曲，就是G-Dragon和Missy Elliott在2013年合作的《Niliria》。



刘英振在名单中排名第39。 刘英振在韩国刚刚兴起R&B的时期曾作为歌手活动，后来转型为作曲家和制作人，为SM旗下歌手写了很多人气歌曲，并且开创了SM艺人独特的表演风格SMP，也就是将歌曲和舞蹈以最佳方式结合在一起的SM Music Performance。



Billboard表示，刘英振高亢闪亮的key和强烈的舞蹈节拍在超过20年的时间里带领韩国大众音乐走向了更高的层级，选出的代表作是Super Junior的《Sorry Sorry》：



隐藏名曲则是Red Velvet的《Butterflies》。



此外，这份名单中排名第一的是来自瑞典的知名制作人Max Martin，著名歌星Britney Spears、Ariana Grande、Tylor Swift的很多冠军单曲都是出自他手。

（封图：YG，SM）

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