徐玄 VS 潤娥 VS Yuri：少女時代隊友們的古裝PK

少女時代作為K-POP二代女團中的領軍人物，在韓國歌壇有著不可動搖的地位。

成員們從出道開始就靠顏值、歌舞功底、台風等備受關注，全開麥連唱帶跳還氣息平穩的女團真的不多！！！雖然這幾年少女時代沒發行新曲，但成員們也沒閒著，上綜藝、拍戲、拍雜誌，潤娥、徐賢、 Yuri和秀英在影視劇圈也是一路通暢，這4位裡的前三位還都出演過古裝戲，那到底誰的古裝扮相最美呢？

徐玄

《月之戀人－步步驚心：麗》裡的虞姬，這個天性善良的悲情角色糾結人心。她是後百濟的最後一位公主，出身尊貴，卻因為部族被滅不得不隱藏自己的真實身份生活，為了達到目的成為歌妓。徐玄的的美勝在氣質，從容嫻雅，五官精緻，充滿古典美人的韻味。小編迄今為止都還記得她跳刀舞時的動人舞姿。



▲ig@seojuhyun_s、SBS《月之戀人－步步驚心：麗》

潤娥

在各個都美貌的少女時代能被叫做美貌擔當足以證明潤娥的天仙顏值了。《王在相愛》中的潤娥就是一種天真嬌俏的樣子，靈動的眼睛，讓她顯得眉眼精緻，氣質清新脫俗看到她你就能明白什麼叫做美麗和帥氣只有一線差距。



▲《武神趙子龍》、MBC《王在相愛》

Yuri

最近播出的《打包袱－盜取命運》中Yuri以古裝造型出鏡，劇中她的造型並不華麗，反而造型非常簡單，只用了最常見的是簪子和頭巾，素雅卻十分耐看。



▲MBN《打包袱－盜取命運》

「首圖：《步步驚心：麗》、《王在相愛》、《打包袱－盜取命運》官方劇照」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞