【有片】WEi成員金曜漢如果沒有轉行當歌手，現在可能正在奧運會參加跆拳道比賽！

仿佛可以想象到網友們看完比賽後在網上互相問：「那個跆拳道帥哥是誰？」XD #金曜漢

近日攜新專輯回歸的男團WEi成員金曜漢，因為過去的運動員身份引起網友關注。金曜漢來自跆拳道三代世家，爸爸、爺爺都是經營道場的教練，他本人更曾經在全國少年體育大會中獲得過2次金牌，成為國技院最年少1品獲得者，也是韓國跆拳道國家代表的常備軍之一。但後來金曜漢因為腳傷不得不放棄運動員生涯，2019年參加Mnet選秀節目《Produce X 101》，以票選第一的超高人氣順利出道。

金曜漢的兩個妹妹也都是跆拳道選手，今年5月出演《全知干預視角》時與妹妹們一起練習，三個人都好帥氣：



（圖：《全知干預視角》節目截圖 Youtube@MBCentertainment）

雖然在節目裡兄妹三人互不手軟，但其實金曜漢超愛妹妹，還在IG上PO出和妹妹們的合照，留言說妹妹們是「我的全部。」



網上可以找到金曜漢2017年參加韓國國家隊選拔賽的記錄，金曜漢在男高部58公斤組排名全國第三，同時參加選拔賽的還有剛剛在本屆奧運會男子58公斤級跆拳道比賽上獲得銅牌的選手張準。 有網友感慨：如果金曜漢沒有因傷退出體育界的話，很可能大家現在的追星對象就不是偶像藝人金曜漢，而是賽場上的國家隊選手金曜漢！



（圖：Mookas網站報導截圖）

還有粉絲做了合成圖片以類比金曜漢出戰奧運會的效果，哦莫哦莫，如果是真的，肯定又會在賽場上圈粉一大批人啦：



金曜漢現在是男團WEi的成員，在組合中擔任中心、領RAP、和副唱，個人IG的粉絲數超過250萬。果然條條大路通羅馬，即使意外地臨時轉換了人生賽道，依然可以在其他方面獲得成功啊！



（封圖：WEi Official Facebook）

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