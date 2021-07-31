趙寅成與《機智醫生生活》的醫生一樣都是「長腿叔叔」：默默建慈善小學，時隔2年才被挖出！

趙寅成就是真人版的「長腿叔叔」。

男神趙寅成為善不欲人知，10年來一直默默做慈善，幫助社會底層人士和沒錢手術治療的患者，暖舉也是到了這幾年才被挖出。 而韓國慈善機構「麥粒福祉財團」日前表示，趙寅成於2018年向該財團捐款5億（韓幣），用於在坦尚尼亞辛吉達修建「辛吉達New Vision學校」。



조인성, 무려 5억! 뒤늦게 알려진 선행..탄자니아에 학교 세웠다 (공식) https://t.co/z2bGUyVveI



탄자니아 안에서도 손꼽히는 빈곤지역인 싱기다에 밀알복지재단이 학교를 건립하고자 했으나 적지않은 비용으로 고심중에 조인성의 기부로 건립되었으며 직접 방문해 아이들과 묘목도 심었다고 함. pic.twitter.com/XvK2EIOZx9 — 취향 (@loverdramas) July 28, 2021

趙寅成捐建的這所學校由3個幼兒班級和5個小學班級組成，目前有300餘名學生就讀。 趙寅成曾於2019年訪問該校並種樹紀念，期待這些樹木能給孩子們帶來蔭庇。 「麥粒福祉財團」相關人士表示，趙寅成不僅幫助興建學校，還給孩子們和地區居民送去希望和未來，對此深表謝意。



有看人氣韓劇《機智醫生生活》的劇迷都知道，戲中小兒科醫師安醫生（柳演錫 飾）有一個秘密，就是會自掏腰包偷偷救助無法負擔手術費用的弱勢族群，被大家稱為「長腿叔叔」。 現實中趙寅成的愛心完全不輸安醫生，加上本身就有逆天大長腿他，是個不折不扣的「長腿叔叔」。



「首圖：TVDaily」

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