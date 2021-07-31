【有片】WEi成员金曜汉如果没有转行当歌手，现在可能正在奥运会参加跆拳道比赛！

仿佛可以想象到网友们看完比赛后在网上互相问：「那个跆拳道帅哥是谁？」XD #金曜汉

近日携新专辑回归的男团WEi成员金曜汉，因为过去的运动员身份引起网友关注。金曜汉来自跆拳道三代世家，爸爸、爷爷都是经营道场的教练，他本人更曾经在全国少年体育大会中获得过2次金牌，成为国技院最年少1品获得者，也是韩国跆拳道国家代表的常备军之一。但后来金曜汉因为脚伤不得不放弃运动员生涯，2019年参加Mnet选秀节目《Produce X 101》，以票选第一的超高人气顺利出道。

金曜汉的两个妹妹也都是跆拳道选手，今年5月出演《全知干预视角》时与妹妹们一起练习，三个人都好帅气：



（图：《全知干预视角》节目截图 Youtube@MBCentertainment）

虽然在节目里兄妹三人互不手软，但其实金曜汉超爱妹妹，还在IG上PO出和妹妹们的合照，留言说妹妹们是「我的全部。」



网上可以找到金曜汉2017年参加韩国国家队选拔赛的记录，金曜汉在男高部58公斤组排名全国第三，同时参加选拔赛的还有刚刚在本届奥运会男子58公斤级跆拳道比赛上获得铜牌的选手张准。 有网友感慨：如果金曜汉没有因伤退出体育界的话，很可能大家现在的追星对象就不是偶像艺人金曜汉，而是赛场上的国家队选手金曜汉！



（图：Mookas网站报导截图）

还有粉丝做了合成图片以类比金曜汉出战奥运会的效果，哦莫哦莫，如果是真的，肯定又会在赛场上圈粉一大批人啦：



金曜汉现在是男团WEi的成员，在组合中担任中心、领RAP、和副唱，个人IG的粉丝数超过250万。果然条条大路通罗马，即使意外地临时转换了人生赛道，依然可以在其他方面获得成功啊！



（封图：WEi Official Facebook）

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