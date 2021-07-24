一則公告傳出～尹斗俊旅遊Vlog頻道退場：推出新主題改朝「房間角落」進行！

男子組合團體Highlight成員尹斗俊，致力走訪韓國非主流特色景點，成立旅遊治癒系Youtube頻道《放浪者尹斗俊》，通過他的旅遊Vlog，向粉絲用心介紹景點特色。

自上月9日起，上傳首支影片以來，至今已踩點韓國忠慶南道以及江原道，然而一則公告，預告這一切即將畫上句點。

日前，《放浪者尹斗俊》釋出一則公告，因不可抗力因素，不克繼續拍攝旅遊Vlog。內文指出，雖不得再繼續拍攝，已拍攝完畢的帶子都還會上傳呈現給粉絲們，往後改朝「房間角落尹斗俊」的新拍攝主題進行。尹斗俊表示，雖因故停止，但也祝福粉絲都能身體健康，度過每一天。



接下來頻道的新拍攝企劃，仍會與旅遊相關，細節尚未公布。頻道至今皆由尹斗俊本人親自拍攝和剪輯，且頻道內容上除了旅遊Vlog外，還有尹斗俊的吃播影片和花絮。日前，其才在拍攝中使用Highlight會員禮的餐具組合，展開拉麵吃播配上身後的海浪，讓粉絲看了都相當滿意。頻道公告並未提及這一塊，不過外界推測吃播在室內也能進行，應不致受到影響。



*頻道公告全文如下：



(圖源：尹斗俊IG、放浪者尹斗俊@Youtube)

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