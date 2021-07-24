一则公告传出～尹斗俊旅游Vlog频道退场：推出新主题改朝「房间角落」进行！

男子组合团体Highlight成员尹斗俊，致力走访韩国非主流特色景点，成立旅游治愈系Youtube频道《放浪者尹斗俊》，通过他的旅游Vlog，向粉丝用心介绍景点特色。

自上月9日起，上传首支影片以来，至今已踩点韩国忠庆南道以及江原道，然而一则公告，预告这一切即将画上句点。

日前，《放浪者尹斗俊》释出一则公告，因不可抗力因素，不克继续拍摄旅游Vlog。内文指出，虽不得再继续拍摄，已拍摄完毕的带子都还会上传呈现给粉丝们，往后改朝「房间角落尹斗俊」的新拍摄主题进行。尹斗俊表示，虽因故停止，但也祝福粉丝都能身体健康，度过每一天。



接下来频道的新拍摄企划，仍会与旅游相关，细节尚未公布。频道至今皆由尹斗俊本人亲自拍摄和剪辑，且频道内容上除了旅游Vlog外，还有尹斗俊的吃播影片和花絮。日前，其才在拍摄中使用Highlight会员礼的餐具组合，展开拉面吃播配上身后的海浪，让粉丝看了都相当满意。频道公告并未提及这一块，不过外界推测吃播在室内也能进行，应不致受到影响。



*频道公告全文如下：



(图源：尹斗俊IG、放浪者尹斗俊@Youtube)

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