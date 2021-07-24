當少女時代和Wonder Girls站在一起！Tiffany & 宣美 & 呂珍九合拍黑白寫真超有型~

近日少女時代Tiffany、Wonder Girls成員宣美和演員呂珍九一起登上雜誌封面，兩大女團的重要成員同時出鏡，這畫面真的神奇！

Tiffany、宣美和呂珍九將從下月開始為Mnet女團真人秀《Girls Planet 999》擔任導師和主持人，近日三人一起為《1st Look》創刊10周年特別號拍攝寫真。 採訪中，大家分享了接到《Girls Planet 999》出演邀約時的心情。



呂珍九表示：「每次有機會我都喜歡嘗試新的挑戰，但這次卻很不同：在書寫K-Pop全新歷史的女團節目中，究竟我可以做什麼呢？ 也許就是在粉絲和99位選手之間建立連接、為選手們的夢想加油吧。 」

Tiffany穿上謹慎小黑裙和瀟灑的西裝套裝，氣質十足：「一點都沒有猶豫，立即就說了Yes！我很想作為偶像前輩與那些懷抱夢想的朋友們分享經驗。 我太了解少女們在成長過程中遇到的悲傷、挫折和恐懼了。 希望能幫大家減少一些孤獨和辛苦，更有智慧地面對挑戰，既溫暖又冷靜。 」

宣美也秀出纖細的美背和長腿：「作為導師加盟節目後回顧了一下自己走過的歲月，覺得能接到這樣重要的角色應該說明我做得還不錯，很有安慰感。 過去15年真的發生很多事，也許正是那些桎梏的時間造就了現在的我。 最想對朋友們強調的是謙遜，如果想帶著感激的心在這條路上走得久一些，就一定要記得謙遜。 」



此外，由Tiffany和宣美擔任K-pop領航人（導師）、呂珍九擔任行星領航人（主持）的女團選手真人秀節目《Girls Planet 999》將在8月6日正式開播，99人參賽、最終將選出9人出道，目前選手信息已經通過官網和SNS公開。

（圖：《1st Look》）

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