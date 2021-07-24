【K社韓文小百科】韓國泡菜KIMCHI有正式中文譯名！叫「辛奇」！

韓國泡菜（김치 kimchi）公開了正式的中文譯名。

此前，中韓兩國因為「泡菜」問題掀起一場輿論大戰，網友們互不相讓，究其原因其實還是翻譯造成的問題，其實兩國都有屬於各國的傳統「泡菜」。 日前，韓國文化體育觀光部通過「公共術語的外語譯名規範」修正案，正式將韓國泡菜（Kimchi）的中文標準譯名由此前的「泡菜」變更為「辛奇 신치」。



韓媒報導稱，鑒於漢語中沒有Kim和Ki這樣的音節，無法進行準確的音譯。 韓國農林畜產食品部於2013年對4000多個漢語詞彙的發音進行分析，比對中國8種方言的讀法，並徵求韓國駐華使館專家的意見，提議將Kimchi翻譯成「辛奇」。 但由於「辛奇」的說法在中國的普及效果並不理想，所以韓國2014年又將「辛奇」改回為原名「泡菜」。 時隔7年，「辛奇」重新被定為官方中文譯名。



「辛」在中文中有「辣」的意思，符合泡菜的辣口味；「奇」則有「新奇」、「獵奇」的意思，讓人聯想到「很想嘗嘗看這新奇的辣味」的含義。 不過，根據中國的法律規定，在中國境內流通或銷售的食品必須標明產品的「真實屬性」，因此韓國企業在對華出口泡菜時只能用「泡菜」，可以在括號內標記「辛奇」或「Kimchi」。

「首圖：YouTube截圖＠백종원의 요리비책 Paik's Cuisine」

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