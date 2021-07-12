IZ*ONE的舞擔與驕傲！李彩演加盟女子舞蹈競賽《Street Woman Fighter》爭奪K舞團王座

【最新影片】李彩演是和韓國知名舞蹈教室「1MILLION Dance Studio」的編舞家崔孝真（Hyojin Choi）一起出賽，這組合太狂了吧～！

人氣限定女團 IZ*ONE 出身的「李彩演」將以舞者的身份，出演 Mnet 推出的舞蹈競演節目《Street Women Fighter》。

나의 모든 계절 매일 화려한 이 축제



별들에게 말해 내일이 더 좋을 것 같아



한 번쯤은 꼭 놀러와#IZONE_FIESTA #IZONE #이채연 pic.twitter.com/siDUm3SF2n — 이채연 TMI (@CHAEYEON_TMI) February 18, 2020

這一檔節目將會在8月24日首播，目前已確定由姜丹尼爾擔任MC主持人，以及 BoA 來擔任評審，超強陣容令粉絲們相當期待，內容是由韓國代表性的８組女子舞蹈團隊出演，為了成為排名第一、佔據王座的K舞團，一群人將展開如戰爭般互不相讓的激烈競賽。



*圖：Mnet@official、보아(BoA)@FB

李彩演這一次加盟，也將與韓國知名舞蹈教室「1MILLION Dance Studio」的編舞家－崔孝真（Hyojin Choi）等舞者們一同出賽，組成如復仇者聯盟般的舞團"WANT"。

▼《一周偶像》（Weekly Idol）彩演的單人秀～，妹妹的團體歌曲也難不倒她～！



▼上個月官方釋出的李彩演cover：



▼崔孝真老師的作品：



這樣的超狂組合究竟會帶給觀眾什麼樣精采的演出呢？記得鎖定8月24日首播的《Street Women Fighter》。

*封面圖：WM ENTERTAINMENT、1MILLION Dance Studio＠youtube

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