[有雷] 韓劇《Voice 4》漩渦刺青揭露新線索！宋承憲誓言對Circus Man「原樣奉還」 （EP7－8）

[有雷]《Voice 4》繼上集揭開了兇手Circus Man是多重人格且男扮女裝的瘋狂份子後，Derek（宋承憲飾）的身世也將進一步揭開，被領養到美國前曾住在卑某島的他，對於母親的死亡被歸類為自殺事件結案一直耿耿於懷，手腕上關鍵的刺青到底又代表什麼？

以下為防雷線



首先在中心長姜權酒（李荷娜飾）與行動組的密切合作下，破獲了一個專門虐待老人的集團，由於子女已不願意長期照顧自己的父母，便花錢將長輩送到這裡，該集團竟然虐待老人並讓他們清洗已經腐壞的豬內臟，重新包裝成產品流入市面，時間到了就會被帶去結束生命，簡直慘無人道。



Derek透過老父親的行為推測他並沒有得到老人痴呆症，姜權酒也從聲音中聽出老父沉重的失望，他對兒子姜滿浩拋棄他的行為看在眼裡，默默接受安排，只希望有一天兒子能回頭，甚至還擔心兒子的安危而為他殺人。Derek的情緒也隨著案件一次比一次更激動，尤其牽涉到親情部分，隊員們也都感覺得出來。





擁有多重人格的Circus Man童方閔（李奎炯飾），也展現出體內多種不一樣的個性，但似乎每一次轉換都讓他頭痛欲裂，或是視覺出現強烈變異。每次當他摘下眼鏡，就連說話聲調一起轉換，令人毛骨悚然。他在家中狩獵人質的場面，令觀眾們看得幾乎快喘不過氣來，但是當管家來接他時，卻又突然變得溫文有禮，甚至耐心幫村內孩子們修理玩偶道具，反差超大。





警局內的資深楊科長終於想起了Derek就是多年前命案中死者的兒子，他也坦言自己同樣懷疑他的母親死於他殺，而Derek提到自己母親的屍體上出現了原本沒有的漩渦刺青，楊科長也在島上的少郎村，童方閔的爺爺的勢力範圍，發現了同樣圖案的刺青。Derek也向中心長訴說了兒時他目睹母親被綁架的過程，嫌犯畫著小丑妝，手上有著漩渦刺青，妹妹在遇害前所傳來的求救簡訊也寫到兇手有著同樣圖案的刺青，是否殺害母親與妹妹的兇手都是同一家族？Derek決心要讓兇手嘗到一模一樣的滋味，全數原樣奉還。



Circus Man發現了警方在網路上設定假身份想引他上鉤，更點燃心中的怒火。網路詐騙的女學生是否與童方閔真有關聯？案件進行時一直是中心長姜權酒的左右手朴恩秀，突然請調成為行動組，是否別有用意？



照片:Viu Hongkong《Voice 4》截圖

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞