IZ*ONE的舞担与骄傲！李彩演加盟女子舞蹈竞赛《Street Woman Fighter》争夺K舞团王座

【最新影片】李彩演是和韩国知名舞蹈教室「1MILLION Dance Studio」的编舞家崔孝真（Hyojin Choi）一起出赛，这组合太狂了吧～！

人气限定女团 IZ*ONE 出身的「李彩演」将以舞者的身份，出演 Mnet 推出的舞蹈竞演节目《Street Women Fighter》。

나의 모든 계절 매일 화려한 이 축제



별들에게 말해 내일이 더 좋을 것 같아



한 번쯤은 꼭 놀러와#IZONE_FIESTA #IZONE #이채연 pic.twitter.com/siDUm3SF2n — 이채연 TMI (@CHAEYEON_TMI) February 18, 2020

这一档节目将会在8月24日首播，目前已确定由姜丹尼尔担任MC主持人，以及 BoA 来担任评审，超强阵容令粉丝们相当期待，内容是由韩国代表性的８组女子舞蹈团队出演，为了成为排名第一、占据王座的K舞团，一群人将展开如战争般互不相让的激烈竞赛。



*图：Mnet@official、보아(BoA)@FB

李彩演这一次加盟，也将与韩国知名舞蹈教室「1MILLION Dance Studio」的编舞家－崔孝真（Hyojin Choi）等舞者们一同出赛，组成如复仇者联盟般的舞团"WANT"。

▼《一周偶像》（Weekly Idol）彩演的单人秀～，妹妹的团体歌曲也难不倒她～！



▼上个月官方释出的李彩演cover：



▼崔孝真老师的作品：



这样的超狂组合究竟会带给观众什么样精采的演出呢？记得锁定8月24日首播的《Street Women Fighter》。

*封面图：WM ENTERTAINMENT、1MILLION Dance Studio＠youtube

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