狗血中的狗血！《The Penthouse 3》孩子們出生的秘密，這關係真的超混亂～

這麼多出生的秘密應該也只有順玉寫得出來，不知道還會不會有什麼變化呢！

在《The Penthouse 3》第3中，吳允熙（柳真 飾）從羅根李（朴殷碩 飾）那裡接到閔雪雅（趙秀敏 飾）100億美元遺產的委託，羅根李還對她說：「秀蓮的骨肉可能還活著。」之後，吳允熙開始去醫院探聽這件事。



此外，她從沈秀蓮（李智雅 飾）那邊得知，朱丹泰（嚴基俊 飾）指使朱錫京（韓智賢 飾）偷拿身分證和印章後，將千水地區27號地和Penthouse改為朱丹泰和朱碩勳（金永大 飾）共同擁有。吳允熙偷偷拿走朱碩勳的牙刷和朱錫景的頭髮，通過基因檢查確認朱錫景是沈秀蓮的親生女兒。



孩子們的出生秘密真的很複雜，小編就來為大家統整一下啦 XD



朱碩勳（「假」朱丹泰＆羅愛喬的兒子，和錫京不是雙胞胎）



朱錫京（沈秀蓮＆前夫的女兒，和碩勳不是雙胞胎，和雪雅才是雙胞胎姊妹）



閔雪雅（沈秀蓮＆前夫的女兒，和雪雅才是雙胞胎姊妹）



裴羅娜（河尹哲＆吳允熙的女兒，和恩星是同父異母姐妹）



河恩星（河尹哲＆千瑞璡的女兒，和羅娜是同父異母姐妹）



朱慧仁（「假」朱丹泰用來換走沈秀蓮親身女兒雪雅的孩子）



真的非常狗血！第4集中，觀眾也得知朱慧仁親生母親金美淑因為知道朱丹泰的秘密（雙胞胎有一名不是他的孩子，沈秀蓮生的雙胞胎被調包）才被他殺害，朱慧仁從美國回來的話，應該不會又有什麼秘密吧？而這一季已經播出4集，距離大結局還有8集，也是蠻好奇金順玉編劇之後會怎樣寫！



（圖：黃viu煲劇平台、SBS《The Penthouse 3》、Awesome娛樂、IG@hanjiji54）

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