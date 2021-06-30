《盼望的大海》開播：眼球淨化+耳朵懷孕，Rosé、溫流輪番獻唱，節目療癒感十足！

收視偏低有點可惜，許多觀眾反應剪輯有些混亂，但也有人覺得慢步調的平靜感很不錯，希望下一集正式開店後可以更加順利。《盼望的大海》*出演陣容：尹鍾信、李智雅、李棟旭、溫流、金高銀、李秀賢（首集嘉賓：BLACKPINK ROSÉ）

JTBC 推出療癒心靈的全新綜藝節目《盼望的大海》在昨晚正式首播，收視率以1.5%偏低開跑略顯可惜，節目成員大多不熟悉彼此，在互相認識的階段，較多觀眾反應節目剪輯有些混亂，但依舊期待下一集節目可以更順暢。



目前第一集是以成員們準備節目的內容為主，向公司簡報節目主旨、聚在一起練團、準備食物和飲品、下水接觸海洋生物…等等，也藉此讓成員們之間更加熟悉，但轉場有時會沒頭沒尾，希望節目組在看過第一集節目的觀眾反應後，可以再加強第二集的剪輯，不然強大的出演陣容，會顯得相當可惜。



而最引發討論的，就是節目中歌手們獻唱的環節，除了本職為歌手的尹鍾信、SHINee-溫流、樂童音樂家-李秀賢外，第一期就請到了人氣女團 BLACKPINK 的 ROSÉ，四人一起合作的音樂火花，真的是非常美好，令人心動。



一起來欣賞節目組釋出的音樂片段吧！

▼尹鍾信&李秀賢《你內在的憂鬱》：



▼ROSÉ《慢舞在燃燒的房間》(Slow Dancing In a Burning Room)：



▼溫流《去看星星吧》：



▼尹鍾信&李秀賢《上坡路》：



*圖：바라던 바다@youtube

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