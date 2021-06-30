「中年版《未生》」《直到瘋狂》開播節奏明快又搞笑，李相燁耍心機馬上遭文素利&鄭在詠回擊！（EP.1-2）

喜歡喜劇或辦公室題材的讀者們不妨看看！

MBC新水木劇《直到瘋狂》上週開播，在近期的韓劇中久違的以辦公室為主題，被一些韓媒視為「中年版《未生》」，男女主角還是多拍攝電影的演技派演員文素利與鄭在詠，著實吸引人。實際播出節奏明快且笑點不少，AGB全韓收視以3.0%、3.9%、2.7%、3.3%開跑，馬上成為今年MBC收視最佳水木劇。

（圖：《直到瘋狂》海報）

EP.1，韓明電子將分部真河事業部賣掉，總部派出唐子英（文素利 飾）前往處理人事業務，協調員工自請退休或是調往其他分部。崔畔錫（鄭在詠 飾）新崗位就落到昌仁事業部，不過崔畔錫明明可以擔任洗衣機開發組長，但他寧願到別組擔任組員做實務工作，成了掃地機器人開發組員。



崔畔錫雖然職位降了，但來到昌仁事業部一帆風順，認識的人很多、還馬上找到掃地機器人的bug，不過卻因此成為組長韓世權（李相燁 飾）的眼中釘。韓世權耍了小手段，讓崔畔錫在開發新主任面前能力受質疑，甚至調往毫無相干的人事處。



EP.2，唐子英調任昌仁事業部人事處組長，發現底下多了一位無相關經驗的新員工崔畔錫相當惱火，認為是前夫韓世權刻意找她麻煩。唐子英一得知消息就找上韓世權，在崔畔錫面前直接狠打韓世權的頭。這一幕被不少觀眾大喊痛快，太多觀眾看不下去韓世權的舉止與嘴臉了。



沒想到更痛快的在後頭，崔畔錫找到韓世權陷害自己的證據，在他面前敲毀重要的掃地機器人展示品、逼他說出真相，韓世權崩潰的樣子大快人心！然而，崔畔錫的復仇適可而止，他打算在人事部努力學習、認真做下去。有趣的是，唐子英來到昌仁事業部的任務發生改變，竟然不是如同先前在真河事業部那樣打發所有員工，而是要將核心員工留任，才能把昌仁事業部賣給新主人。

（圖：《直到瘋狂》@黃VIU 截圖）

EP.3預告，唐子英為了留住核心員工以及包括崔畔錫在內的人才，讓崔畔錫一一訪問每位員工、傾聽他們的煩惱。然而，唐子英與韓世權公私不分的爭執被崔畔錫看見，崔畔錫似乎誤會了什麼。



《直到瘋狂》每週三四於韓國MBC播出，香港可於黃煲劇平台收看，台灣可於LINE TV或friDay影音收看。最後來回顧痛快情節吧！



（封圖：《直到瘋狂》@黃VIU 截圖）

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