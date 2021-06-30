狗血中的狗血！《The Penthouse 3》孩子们出生的秘密，这关系真的超混乱～

这么多出生的秘密应该也只有顺玉写得出来，不知道还会不会有什么变化呢！

在《The Penthouse 3》第3中，吴允熙（柳真 饰）从罗根李（朴殷硕 饰）那里接到闵雪雅（赵秀敏 饰）100亿美元遗产的委托，罗根李还对她说：「秀莲的骨肉可能还活著。」之后，吴允熙开始去医院探听这件事。



此外，她从沈秀莲（李智雅 饰）那边得知，朱丹泰（严基俊 饰）指使朱锡京（韩智贤 饰）偷拿身分证和印章后，将千水地区27号地和Penthouse改为朱丹泰和朱硕勋（金永大 饰）共同拥有。吴允熙偷偷拿走朱硕勋的牙刷和朱锡景的头发，通过基因检查确认朱锡景是沈秀莲的亲生女儿。



孩子们的出生秘密真的很复杂，小编就来为大家统整一下啦 XD



朱硕勋（「假」朱丹泰＆罗爱乔的儿子，和锡京不是双胞胎）



朱锡京（沈秀莲＆前夫的女儿，和硕勋不是双胞胎，和雪雅才是双胞胎姊妹）



闵雪雅（沈秀莲＆前夫的女儿，和雪雅才是双胞胎姊妹）



裴罗娜（河尹哲＆吴允熙的女儿，和恩星是同父异母姐妹）



河恩星（河尹哲＆千瑞璡的女儿，和罗娜是同父异母姐妹）



朱慧仁（「假」朱丹泰用来换走沈秀莲亲身女儿雪雅的孩子）



真的非常狗血！第4集中，观众也得知朱慧仁亲生母亲金美淑因为知道朱丹泰的秘密（双胞胎有一名不是他的孩子，沈秀莲生的双胞胎被调包）才被他杀害，朱慧仁从美国回来的话，应该不会又有什么秘密吧？而这一季已经播出4集，距离大结局还有8集，也是蛮好奇金顺玉编剧之后会怎样写！



（图：黄viu煲剧平台、SBS《The Penthouse 3》、Awesome娱乐、IG@hanjiji54）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻