珉娥上傳與男友合照分享新戀情，前女友卻出面爆料：她是小三，珉娥長文反駁&提告網友

本以為看到她幸福的模樣就足夠了，卻又出現新的問題，惡劣網友更藉機攻擊，甚至侮辱了珉娥已離世的父親。

昨天，女團AOA出身的成員珉娥，在IG上分享了與陌生男子的合照，男子裸著上身看起來和珉娥相當親密，配文放了一個紫色的愛心，網友詢問：有男朋友了嗎？珉娥回了：是的❤，承認了新戀情。



許多網友紛紛獻上了祝福，卻出現了前女友爆料珉娥身邊的男子曾與自己交往快滿1000天時，忽然搞失蹤、聯繫不上對方，再次見到男子卻出現在珉娥的IG上。更加碼爆料在他們交往時，是珉娥主動聯繫自己的男友。



隨後，珉娥在IG上正面回應此事，澄清「她先私訊」跟「男生說了抱歉就搞失蹤」都不是事實，她的確知道對方有女友，而且是先收到現任男友給她的鼓勵私訊，並附上了截圖為證，是男方先聯繫自己。

珉娥表示，當時他與前女友已經出現了問題，兩人因為各自的煩惱而開始交流，因為共通點很多，在之後對彼此產生了好感，目前自己也準備復出演藝圈。如果真的像前女友說的那樣，自己怎麼會上傳跟劈腿男子的合照？



此外，部份網友更藉機攻擊珉娥與家人，她表示已經蒐集好所有不實的評論，更有人侮辱自己已離世的父親，她都會向這些惡劣的網友提告。

*圖：kvwowv@IG

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