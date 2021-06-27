珉娥上传与男友合照分享新恋情，前女友却出面爆料：她是小三，珉娥长文反驳&提告网友

本以为看到她幸福的模样就足够了，却又出现新的问题，恶劣网友更藉机攻击，甚至侮辱了珉娥已离世的父亲。

昨天，女团AOA出身的成员珉娥，在IG上分享了与陌生男子的合照，男子裸著上身看起来和珉娥相当亲密，配文放了一个紫色的爱心，网友询问：有男朋友了吗？珉娥回了：是的❤，承认了新恋情。



许多网友纷纷献上了祝福，却出现了前女友爆料珉娥身边的男子曾与自己交往快满1000天时，忽然搞失踪、联系不上对方，再次见到男子却出现在珉娥的IG上。更加码爆料在他们交往时，是珉娥主动联系自己的男友。



随后，珉娥在IG上正面回应此事，澄清「她先私讯」跟「男生说了抱歉就搞失踪」都不是事实，她的确知道对方有女友，而且是先收到现任男友给她的鼓励私讯，并附上了截图为证，是男方先联系自己。

珉娥表示，当时他与前女友已经出现了问题，两人因为各自的烦恼而开始交流，因为共通点很多，在之后对彼此产生了好感，目前自己也准备复出演艺圈。如果真的像前女友说的那样，自己怎么会上传跟劈腿男子的合照？



此外，部份网友更藉机攻击珉娥与家人，她表示已经搜集好所有不实的评论，更有人侮辱自己已离世的父亲，她都会向这些恶劣的网友提告。

*图：kvwowv@IG

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