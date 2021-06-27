【K社韓文小百科】當你吃烤肉時，突然有人闖進來大吼：「這不是食物，是暴力」！

「這不是食物，而是暴力」。

2年前的第一場「妨礙示威」在韓國的烤肉店裡出現。 什麼是「妨礙示威」？ 示威者們舉著寫有『不是食物，是暴力』的紙張，闖進烤肉店突襲示威，他們高喊著：「桌子上的肉不是食物，是動物，動物也應該有像動物一樣活著的權利」。 這被稱為因非暴力而令很多民眾感到不適的就是『妨礙示威』。



▲YouTube@직접행동DxE - Direct Action Everywhere Korea

當時發起這場「妨礙示威」的有4人，他們走進烤肉店，舉起手來的紙張，讓食客們關注自己，高喊著那句「這不是食物，而是暴力」，更使得店員及客人的形象原封不動的暴露在了影片中，這些影片又迅速在網路上傳播開來，相關行為頓時激起了廣大網友的不滿。 當時就有不少人討論，表示：「這並不僅僅是妨礙示威，而是妨礙營業示威，主張動物權利的同時，難道影片里的人們沒有肖像權嗎？ 」、「這又不是非人道主義的屠宰場，僅僅是普通烤肉店而已，小飯店老闆這麼好欺負嗎」、「示威不僅沒有引起共鳴，反而引起了反感」等。



▲MBC新聞截圖

2年後的現在，「這不是食物，而是暴力」又登上了韓網即時熱搜，據說有更多的人參與到了這場活動中來，示威者也一 再強調「並不是為了妨礙特定的人或飯店，示威活動有積極的一面，真正的目的是為了讓大家重新思考我們是否有權利來隨意剝奪動物的生命這一看似理所當然的事情。 」他們活動的範圍也從飯店擴大到了大型超市、百貨店、食品節和棒球場，在更大的場合宣傳這一想法。

然而，民眾們的態度依舊和2年前差不多，反感情緒居多，更在網友在網路上留言稱：「把自己的思想強加到他人身上也是一種暴力」、「你們不吃不就行了，把蔬菜連根拔起放在開水裡煮就不是暴力了？ 」、「看到他們隨意闖進飯店示威，我就覺得我活在一個和平的國家」、「一看就是吃飽了撐的，有力氣來做這種事情」等。



「首圖：

▲YouTube@직접행동DxE - Direct Action Everywhere Korea」

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