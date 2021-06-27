【有片】《收取人不明》偶像藝人們送給練習生時期自己的一句話

TXT、NCT、MAMAMOO、TWICE、MONSTA X等等幾十位偶像歌手都分享了自己的心聲，話語充滿溫柔和鼓舞，真的是很適合睡前收看、收聽的節目耶！

《收取人不明》是KBS電視台不久前開播的ASMR網路節目，出演嘉賓寫信給過去的自己或生活在不同時代的精神榜樣，並在節目中親自朗讀，感性又療癒的風格受到不少人喜愛。這周的節目主題是「K-Pop偶像想對練習生時期自己說的話」，一路看下來真的非常感動~

NCT Mark：「我想對練習生時期的Mark說，你來韓國真是來對了，更加享受吧！」仁俊：「只要追求夢想就好！」Jeno：「對你身邊的仁俊溫柔一點吧，相信成員們，努力做你能做到的事！」



TXT Yeonjun：「當時只想在月末評價中得第一、很有壓迫感，想對當時的專輯說，不要太在乎排名，盡可能有趣地、開心地去做吧！」Hueningkai：「好好享受校園生活吧，離開的時候才不會遺憾！」Soobin：「只要像現在這樣努力就好！」



TWICE志效：「你做得很好！以後會成為很有名的藝人，加油！」子瑜：「雖然很難很辛苦，但已經做得很好，不要放棄！加油！」



Red Velvet Joy：「現在開始你將作為Joy得到很多人的愛、成為幸福的人，過程中會有很多辛苦的事，但希望妳不要太擔心，享受自己原本的模樣吧。 」



也有些成員的發言比較無厘頭，例如MAMAOO華莎：「高二的惠真啊，你吃太多了，會因此辛苦好幾年，所以不要再吃了！停！」TWICE Sana：「透過宿舍窗子偷拿豬腳的時候不要再被發現了！要藏好哦！」



以偶像藝人為主的節目大多熱熱鬧鬧，似乎很少這樣安靜、感性的畫風，讓人看了感覺能接觸到他們內心的一面，真的是很不錯的嘗試耶！



（圖：Youtube@KBS Entertain）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞