AOA前成員珉娥重新出發，考取資格證擔任皮膚科室長

AOA出身的珉娥近幾年飽受抑鬱症、戀情不順、詐騙等事件困擾，最近她宣佈在某皮膚科就職，即將作為諮詢室長開始工作，讓很多網友感到欣慰，紛紛為她加油。

珉娥今年1月通過IG透露稱，即將在一家3月開幕的皮膚科擔任諮詢室長：「從很久之前就有一個非常想實現的夢想和目標，最近取得了兩張資格證書，終於能夠以皮膚科諮詢室長的身份，做自己想做的工作了！」



今日，珉娥再次通過IG興奮地說：「真的快要開幕了！請大家多多關注，來找權珉娥室長吧！」



珉娥2012年以女團AOA成員身份出道，在草娥2019年合約到期退團，轉往演員方向發展。 2020年，珉娥在IG指控AOA隊長智珉長期霸凌，而其他成員則選擇冷眼旁觀，引起眾憤。 隨著爭議擴大，智珉宣佈退出AOA並中斷演藝活動超過2年作為反省。 但據D社，智珉即便不記得欺負過珉娥但仍誠心道歉，但權珉娥仍持續數月傳長文訊息給智珉，不斷表達自己是受害者、訴說委屈，AOA曾經的經紀人也認為珉娥「敏感易怒、令人生畏」。

2021年至2023年，珉娥遭遇了很多不順的事情，包括在IG控訴精神科護理師刁難反遭網友攻擊，公開戀情卻被指是第三者、還被男方刷卡大消費額，做網上陪聊兼職、二手交易均遭遇詐騙，數度情緒崩潰自殘。



這次珉娥看起來終於找了正規的工作，獲得很多網友鼓勵，希望她的人生能從此變得安定。



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