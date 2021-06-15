《月刊家》还没播，金知硕&庭沼珉《认识的哥哥》互动就充满粉红泡泡♡

JTBC新剧《月刊家》即将上档，三位主演金知硕、庭沼珉与蔡贞安12日来到《认识的哥哥》（EP.284），虽然《认哥》成员们一直起哄徐章焄与庭沼珉，但不少眼尖观众发现金知硕与庭沼珉才是真正的甜。

打情骂俏！？

庭沼珉的问答环节时，庭沼珉要各位猜他曾被算命师命名的「不像话艺名」。她先公开自己的本名让金知硕回答，金知硕真诚的说：「沼珉的本名是『金、孝、真』。」但根本不是！还连错了第二次、第三次。虽然大家都在起哄徐章焄很了解庭沼珉，或是怀疑金知硕是不是偷喊女朋友名字，但观看的网友倒觉得庭沼珉和金知硕之间有些什么、觉得他们打闹相当可爱。



轮到金知硕问答，庭沼珉的回答让金知硕趁机报复。金知硕拿气槌要打她时，庭沼珉站起来伸手阻挡，金知硕就故意举更高让她碰不到，这对身高差的男女一来一往创造了十足既视感的画面，其他人彷佛都被闪了一下，「这有如青春校园剧经典桥段的画面是怎样？」



十指紧扣！？

节目后半的情境剧，两家人为了争夺买房资格，接受了一层层福不福关卡。坐沙发时，两家人都深怕沙发有机关便牵著手一起坐下，眼尖网友发现只有金知硕与庭沼珉是十指紧扣的。



最后一个风水绳福不福，两家人要面临大水从天而降，有网友发现两个人站位有改变，金知硕本来站进水缸里是往左方，后来却变成站在闵庚勋与庭沼珉之间，四人还紧紧抱著彼此。



（图：《认识的哥哥》@friDay影音 截图）

看完这集《认识的哥哥》，很多网友都觉得剧组氛围很好，尤其认为金知硕与庭沼珉很相配，表示会为此收看《月刊家》啊！

▼《认识的哥哥》相关片段（台湾可上friDay影音或爱奇艺收看完整节目）







其实，金知硕与庭沼珉不是第一次合作了，两人在2013年就合作过KBS特别剧《你是来到我身边的星》，《月刊家》是他们相隔8年再续前缘之作。《月刊家》目前释出的其中一支预告也很大方曝光了某个Kiss镜头，让观众不期待也难啊！

▼KBS特别剧《你是来到我身边的星》



▼《月刊家》预告



《月刊家》将於明日起，每周三四晚间9点於JTBC首播，台湾观众可於爱奇艺收看。



（图：JTBC）

（封图：《认识的哥哥》@friDay影音 截图）

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