「操控門」之後徐睿知首發聲，配圖：有相信自己的人是一件多麼令人開心的事情啊

韓國女星徐睿知經歷了一系列風波之後，時隔兩個月透露近況。

日前，徐睿知在自己的粉絲Cafe等地方公開了一張照片，圖片來自動漫《Peanuts花生漫畫》，寫著「有相信自己的人是一件多麼令人開心的事情啊」，似乎是想用用圖來表達對在這兩個月裡依舊堅持相信她的粉絲們的謝意。 這也是繼4月之後，徐睿知首次公開近況，因此引發了熱議。



▲徐睿知官方粉絲Cafe截圖

今年4月，徐睿知深陷各種醜聞中，被指「操控」前男友金正炫、學歷造假、校園暴力、對工作人員耍大牌等，人品遭到質疑，形象大跌。 其中最引人矚目的就是精神控制金正炫，使得金正炫在拍攝電視劇《時間》期間，對女主角徐玄實施「冷暴力」。 雖然徐睿知所屬經紀公司不斷發佈官方聲明，否認一切傳聞，但因事件發酵過快，從4月12日起徐睿知就暫停了一切活動，不在任何官方場合亮相。



▲tvN《雖然是精神病但沒關係》

這段時間裡，徐睿知原本決定出演的《Island》突然換掉了她起用新女主，她還缺席了百想電影節，拍攝的廣告也紛紛下線，2個月裡很難在官方場合見到她。

「首圖：tvN《雖然是精神病但沒關係》」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞