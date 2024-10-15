李陳鎬非法賭博從《認哥》下車，錄好片段會剪掉！Netflix《喜劇泰斗大復仇》暫不影響

諧星李陳鎬因非法賭博債台高築，殃及了BTS Jimin、《認識的哥哥》同事李壽根等人，他手上的節目陸續宣布對他的處置。

*相關報導：

‎〈《認識的哥哥》班底、搞笑藝人李陳鎬賭博詐騙上億韓元，李壽根＆BTS Jimin也被欺騙受害〉‎

李陳鎬2021年10月加入JTBC綜藝《認識的哥哥》，正要滿三年之際卻爆出賭博醜聞，由於違法、欠債達上億韓元，再加上借錢對象是演藝圈同僚，引發演藝圈不小的震撼彈。此醜聞也讓他參與的節目工作人員們吃苦了，按照韓國演藝圈潛規則，違法的名人都會被封殺且不得在螢光幕上露臉，畫面都會被剪掉或是打上馬賽克。

昨日李陳鎬自白後，《認識的哥哥》很快就宣告讓其下車，已錄好的集數將盡力剪輯掉他的畫面，《認哥》過去也曾發生過節目播出前，來賓Block B朴經因涉及校園霸凌（校園暴力）而整集遭廢止，至今都沒有公開。

▼《認哥》海報三年來從未新增李陳鎬，因此官網等相關視覺設計都不受影響



▼李陳鎬已從官網介紹被拿掉（原→現）



李陳鎬‎三年前加入《認哥》，是《認哥》自播出初期以來，睽違5年首次進行班底變動，被外界推測節目是想搶救低迷收視率‎，他的加入確實也帶來不同的火花，不過在加入正要滿三週年卻出包，反倒帶給節目麻煩，令人遺憾。



李陳鎬今日還有Netflix綜藝《喜劇泰斗大復仇》要上檔，該節目由諧星界大佬李敬揆主持，找來李陳鎬在內的數名諧星PK。昨日他臨陣缺席製作發布會，發布會上製作人坦承進場前才知情，根本還沒掌握好情況，李敬揆對於相關話題則回答節目不會因他而動搖。Netflix與製作組後來表示節目是數百名人員的努力成果，且內容是團體戰，若特地剪輯（剪掉李陳鎬）會讓整體敘事不成立，望外界體諒。



▼《喜劇泰斗大復仇》預告李陳鎬畫面



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