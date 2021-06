「你為什麼每天穿一樣的Tee」界的三大經典！ BLACKPINK Jennie&韓志旼&徐玄振的反應至今無法超越XD

「你為什麼每天穿同件Tee?」韓飯圈的迷弟妹妹們一定都知道這個梗吧。

這是粉絲們對自己喜歡的明星的一種花式彩虹屁((粉絲們花式吹捧自己的偶像,渾身是寶,全是優點),被問的明星一定會反問:「什麼Tee? 」此時粉絲回答:「Cute!」。 無數粉絲都對自己的本命玩過這個梗,但有3位藝人的反應迄今無人能夠超越。 她們是BLACKPINK JENNIE和韓志旼、徐玄振。

某次簽名會上Jennie就被粉絲「套路」進去了, 活動途中一位女粉絲來到JENNIE面前,對她說:「你怎麼總是穿同一件Tee? 」JENNIE很是疑惑地反問「哪一件? 」沒想到粉絲說出的答案瞬間就讓JENNIE眉開眼笑。 原來粉絲回答道:「Cutie。 」(尾音和T恤同音)這位女粉絲的「撩愛豆」技能也太了不起了吧,就連JENNIE聽到之後都面帶羞澀地哈哈大笑。



[ENG sub] "왜 늘 같은 티만?" 질문에 제니 반응 Jennie Reaction "Why always same T?" : ... https://t.co/7Kuy9H9JM9 - @YouTube 하 지금 백십육번째 돌려보는중