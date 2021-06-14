「你為什麼每天穿一樣的Tee」界的三大經典！ BLACKPINK Jennie&韓志旼&徐玄振的反應至今無法超越XD

「你為什麼每天穿同件Tee？」韓飯圈的迷弟妹妹們一定都知道這個梗吧。

這是粉絲們對自己喜歡的明星的一種花式彩虹屁（（粉絲們花式吹捧自己的偶像，渾身是寶，全是優點），被問的明星一定會反問：「什麼Tee？ 」此時粉絲回答：「Cute！」。 無數粉絲都對自己的本命玩過這個梗，但有3位藝人的反應迄今無人能夠超越。 她們是BLACKPINK JENNIE和韓志旼、徐玄振。

某次簽名會上Jennie就被粉絲「套路」進去了， 活動途中一位女粉絲來到JENNIE面前，對她說：「你怎麼總是穿同一件Tee？ 」JENNIE很是疑惑地反問「哪一件？ 」沒想到粉絲說出的答案瞬間就讓JENNIE眉開眼笑。 原來粉絲回答道：「Cutie。 」（尾音和T恤同音）這位女粉絲的「撩愛豆」技能也太了不起了吧，就連JENNIE聽到之後都面帶羞澀地哈哈大笑。



[ENG sub] "왜 늘 같은 티만?" 질문에 제니 반응 Jennie Reaction "Why always same T?" : ... https://t.co/7Kuy9H9JM9 - @YouTube 하 지금 백십육번째 돌려보는중 — ᴅᴀʟᴘɪɴɢ (@20l60808) February 6, 2020

接下來是女演員韓志旼，歐尼就不同了。 到「是Cute啊」這句話之前，韓志旼的反應都如同粉絲們期盼的那樣，有好奇和疑惑，本來粉絲們以為韓志旼會害羞或是怎樣，沒想到歐尼完全沒有，而是直接裝作「沒聽見」轉過了臉，哈哈哈哈~~



▲ig@딩고 무비

女演員徐玄振也被問過同樣的問題，但沒想到徐玄振居然不按套路出牌，反問：「你們怎麼知道？ 」，對此，粉絲表示很無語，也不知道該怎麼接下去，甚至徐玄振還繼續說：「 我真的有一套像是校服一樣每天穿的衣服」，讓粉絲更不知道如何是好，在經過粉絲解釋之後，徐玄振還露出嫌棄的表情，讓粉絲很是無力呀，內心OS肯定是：「歐尼，你這樣我要怎麼接話??? 」



「首圖：twitter@jini26991、IG@jennierubyjane、@roma.emo」

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