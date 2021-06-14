「年下男」洪宗玄退伍，模特界的「復仇者聯盟」全數華麗回歸！

知名男演員洪宗玄自2019年底入伍服役，直到今月17日正式退伍。洪宗玄自首爾時裝秀出道以後，和李洙赫、金宇彬等模特出身的演員們，身材太好被粉絲稱之為模特界的「復仇者聯盟」，如今享有此封號的全員，都已陸續回到螢光幕前陪伴粉絲。

根據韓媒MBN Star報導，洪宗玄的經紀公司C-JeS Entertainmen證實，演員健康地結束了軍隊生活，目前處於年末休假中，將於17日退伍。

洪宗玄曾與李洙赫、金宇彬合演情境喜劇《吸血鬼偶像》



(吸血鬼偶像@MBN 截圖)



(圖源：Naver News)

在入伍之前，洪宗玄曾公開短暫與粉絲見面，儘管將頭髮剪短，顏值依舊閃耀逼人十分帥氣，模樣也非常有親和力。在與粉絲打過招呼之後以陸軍身分入伍，

＊洪宗玄有條白色的狗，常常在ＩＧ上與粉絲見面



此前，洪宗玄曾出演《王在相愛》、《步步驚心麗》，還與百想視后「金素妍」，扮演一對年下情侶，在長篇連續劇《我世上最漂亮的女兒》取得35%高收視，在阿姨們心目中打開了知名度，而在退伍前的最後一部作品愛情劇《絕對達令》中，則扮演韓流巨星與呂珍九有三角戀關係。之後退伍的演藝活動將如何規劃，也備受粉絲期待。



(圖源：王在相愛＠MBC 海報）



(圖源：絕對達令＠SBS 海報)



(圖源：絕對達令＠KBS 海報)

(圖源：洪宗玄ＩＧ／Naver News)

小水滴@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞