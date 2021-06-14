「你为什么每天穿一样的Tee」界的三大经典！ BLACKPINK Jennie&韩志旼&徐玄振的反应至今无法超越XD

「你为什么每天穿同件Tee？」韩饭圈的迷弟妹妹们一定都知道这个梗吧。

这是粉丝们对自己喜欢的明星的一种花式彩虹屁（（粉丝们花式吹捧自己的偶像，浑身是宝，全是优点），被问的明星一定会反问：「什么Tee？ 」此时粉丝回答：「Cute！」。 无数粉丝都对自己的本命玩过这个梗，但有3位艺人的反应迄今无人能够超越。 她们是BLACKPINK JENNIE和韩志旼、徐玄振。

某次签名会上Jennie就被粉丝「套路」进去了， 活动途中一位女粉丝来到JENNIE面前，对她说：「你怎么总是穿同一件Tee？ 」JENNIE很是疑惑地反问「哪一件？ 」没想到粉丝说出的答案瞬间就让JENNIE眉开眼笑。 原来粉丝回答道：「Cutie。 」（尾音和T恤同音）这位女粉丝的「撩爱豆」技能也太了不起了吧，就连JENNIE听到之后都面带羞涩地哈哈大笑。



[ENG sub] "왜 늘 같은 티만?" 질문에 제니 반응 Jennie Reaction "Why always same T?" : ... https://t.co/7Kuy9H9JM9 - @YouTube 하 지금 백십육번째 돌려보는중 — ᴅᴀʟᴘɪɴɢ (@20l60808) February 6, 2020

接下来是女演员韩志旼，欧尼就不同了。 到「是Cute啊」这句话之前，韩志旼的反应都如同粉丝们期盼的那样，有好奇和疑惑，本来粉丝们以为韩志旼会害羞或是怎样，没想到欧尼完全没有，而是直接装作「没听见」转过了脸，哈哈哈哈~~



▲ig@딩고 무비

女演员徐玄振也被问过同样的问题，但没想到徐玄振居然不按套路出牌，反问：「你们怎么知道？ 」，对此，粉丝表示很无语，也不知道该怎么接下去，甚至徐玄振还继续说：「 我真的有一套像是校服一样每天穿的衣服」，让粉丝更不知道如何是好，在经过粉丝解释之后，徐玄振还露出嫌弃的表情，让粉丝很是无力呀，内心OS肯定是：「欧尼，你这样我要怎么接话??? 」



「首图：twitter@jini26991、IG@jennierubyjane、@roma.emo」

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