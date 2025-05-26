金惠子&孫錫久&韓志旼也難救！《比天堂還美麗》大結局遭韓網吐槽「史上最爛」：這一世老公做錯什麼？ 隱退之作不該如此

JTBC劇集《比天堂還美麗》昨晚迎來大結局，雖然收視率刷新播出以來最高記錄8.3%，但觀眾評價很難說是全部正面。

《比天堂還美麗》講述李海淑（金惠子飾）因為丈夫的一句話而決定以80多歲高齡姿態來到天堂，遇到重返30多歲年輕模樣的丈夫高樂俊（孫錫久飾），以及突然闖入他們生活的神秘女子小絮（韓志旼 飾），在天堂、地獄、人間發生了一系列故事。 預告片和開播初期給人感覺是溫馨療愈向，但隨著小絮、狗狗等相關劇情大量加入，逐漸令觀眾感到混亂。



*以下內容包含大結局關鍵情節！



《比天堂還美麗》本週更新了最後兩集11和12集，小絮真實身份終於揭曉，居然並不是人類，而是李海淑年輕時因失去兒子而產生的強烈情緒發生了擬人化（類似電影《腦筋急轉彎（玩轉腦朋友）》的設定），最終在獲得兒子的原諒和安慰之後消失。 高樂俊得知已經和李海淑做了23世的夫妻，每一世都令李海淑很辛苦，所以決定不和李海淑一起轉世。 李海淑在沒有高樂俊的情況下度過一生、擁有了多位家人，臨終時看到高樂俊現身，表示還是希望和他在一起。



這樣的結局走向讓很多觀眾感到無語，來看一下韓網吐槽：

1. 史上最爛結局，編劇封筆吧

2. 荒謬又混亂

3. 海淑這一世的丈夫做錯了什麼？

4. 這次海淑不僅有子孫後代，還住在條件很好的單人病房，看起來轉世後和老公一起過得超級好。 結果最後高樂俊來接她時，兩個人卻纏纏綿綿的，真的超詭異

5. 上輩子的老公在天堂裡看著我跟別的男人結婚生子？

6. 如果世上真有神明，應該不會讓我看到這種劇

7. 上輩子造了惡業，這輩子就要成為兒童暴力的受害者？

8. 狗狗戲份太多，真的夠了

9. 我追到最後就是想看究竟能糟糕到什麼程度

10. 也就比《問問星星吧》《智異山》好一點點

11. 不帶腦子看的話還是有趣的，代價是會一起變傻

12. 還沒看的人可以不要看了，浪費時間

13. 都是很有好感的演員，但劇情差勁到不看也無妨的程度

14. 曾寫出《耀眼》的編劇怎麼能寫出這部劇？

15. 金惠子說考慮到年齡狀況，這部劇可能會成為人生中最後一部作品

16. 這不會是她的隱退之作吧？



當然也有人持正面態度：

1. 很棒的劇集，又感動又有趣

2. 提醒我們珍惜當下和緣分

3. 比天堂更美麗的就是與心愛之人共同度過的此刻

4. 演員們的出色表現拯救了這部劇

5. 金惠子辛苦了，真的是很有人情味的演員，希望她健康長壽。



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