《Sky Castle》之後超火爆的讀書室，看來這個家具可能只有韓國才有！

傢俱大同小異，據說這個傢俱只有韓國才有！

這幾天一則題為「這個傢俱只有韓國才有」的帖子在韓網上引來了無數人的圍觀和留言，看完是不是很眼熟呢？ 看過大熱韓劇《SKY Castle》的韓劇迷們記得藝瑞家吧，姜家供神一般的家庭教育使得藝瑞成為了全家關注的焦點。為了讓大女兒更專注於學習，媽媽在布置房間時從書桌的角度到燈光的亮度全都經過研究，房間的正中央還有一家獨立的讀書室，佔據家庭的核心地段。



▲JTBC《SKY Castle》官方截圖

韓網上就有同款讀書室售賣，最簡單的書桌型讀書室售價為60萬（韓幣，下同），是外面讀書室2-3個月的費用，這樣算起來其實很划算。



▲NAVER SHOPPING截圖

除去自律能力和內在驅動力極強的學霸們，成長階段的學生通常難以抵抗外物的誘惑，關上門就是一個獨立空間，可以完全不受外界干擾。 連不少韓國人看了之後都感歎「作為上班族的我也好想買」、「完全實現了小時候鑽衣櫃的夢想」等。



▲STUDY CUBE截圖

這到底算不算韓國才有的傢俱呢？ 大家有在其他地方見過嗎？

「首圖：JTBC《SKY Castle》官方截圖&劇照」

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