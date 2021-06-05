真不敢相信的事實，《Voice 4》再曝新預告：正義「李荷娜」竟是超大反派

真不敢相信的事實，《Voice 4》再曝新預告：正義「李荷娜」竟是超大反派

韓劇   2021年6月5日   星期六10:45   小水滴   104

韓國驚悚懸疑劇《Voice4》強勢回歸，擁有「超群聽力」的姜權珠主任（李荷娜 飾）搭擋男神宋承憲追捕連環殺人魔，來到韓國觀光勝地濟州島，追捕史上最兇殘的4種人格連續殺人魔。tvN最新預告中，連續殺人魔首度現身，沒想到正面一曝光，一臉濃妝的女人竟與112舉報中心姜權珠主任長得一模一樣，吊足劇迷胃口。


除了劇情更加懸疑變態，演員群更是讓人期待，在第一季末，被殺人魔攻擊重傷的沈大植（白成鉉飾），和可靠大哥千尚弼（權在煥飾）華麗回歸112黃金時間小組，《機智牢房生活》中的「小迷糊」李奎炯和「牢房忙內」WINNER成員姜昇潤也加入小組，讓外界相當期待第四季的劇情發展和演員之間的火花。


該劇每一季都會安排一位超大反派，分別是毛泰久(金材昱 飾)、方濟秀(權律 飾)和金木(朴秉恩 飾)，每位的帥氣都有各自的魅力，「變態帥」非常受大眾歡迎。《VOICE4》18日起，每週五、六於tvN播出，總共14集。李荷娜的耳朵究竟又會如何幫助112黃金時間小組，就等著正式開播了。


（首圖：Voice4 截圖 LineTV/內文圖：Voice 截圖 LineTV&tvN）

《Voice 4》最新版預告：

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留言/評論
  • 我只看過第一季，覺得很好看，但之後的不知為何都不想看……
    2021年6月5日 18:56
  • 還是喜歡看張赫演的第一季
    2021年6月5日 16:20
  • 第一二季不錯，第三季已沒有再看的動力
    2021年6月6日 14:07
  • 我怎麼突然想到黑若蘭😂😂😂
    2021年6月5日 14:39
  • 第五季可以快點把張赫找回來不要亂搞了嗎 😅😅
    2021年6月5日 20:20
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