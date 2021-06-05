《Sky Castle》之后超火爆的读书室，看来这个家具可能只有韩国才有！

家俱大同小异，据说这个家俱只有韩国才有！

这几天一则题为「这个家俱只有韩国才有」的帖子在韩网上引来了无数人的围观和留言，看完是不是很眼熟呢？ 看过大热韩剧《SKY Castle》的韩剧迷们记得艺瑞家吧，姜家供神一般的家庭教育使得艺瑞成为了全家关注的焦点。为了让大女儿更专注於学习，妈妈在布置房间时从书桌的角度到灯光的亮度全都经过研究，房间的正中央还有一家独立的读书室，占据家庭的核心地段。



▲JTBC《SKY Castle》官方截图

韩网上就有同款读书室售卖，最简单的书桌型读书室售价为60万（韩币，下同），是外面读书室2-3个月的费用，这样算起来其实很划算。



▲NAVER SHOPPING截图

除去自律能力和内在驱动力极强的学霸们，成长阶段的学生通常难以抵抗外物的诱惑，关上门就是一个独立空间，可以完全不受外界干扰。 连不少韩国人看了之后都感叹「作为上班族的我也好想买」、「完全实现了小时候钻衣柜的梦想」等。



▲STUDY CUBE截图

这到底算不算韩国才有的家俱呢？ 大家有在其他地方见过吗？

「首图：JTBC《SKY Castle》官方截图&剧照」

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