前兩季與三女主都有吻戲，還被懷疑參與製作！嚴基俊劇透：「《The Penthouse 3》沒有吻戲，拍攝過程很輕鬆」

又想到了之前特輯他看到吻戲的剪輯，還超級害羞！

《The Penthouse 3》在昨日（4日）首播，當天下午舉行製作發佈會，演員柳真、金素妍、李智雅，嚴基俊、奉太奎、尹鐘焄、尹周熙、金永大、金賢秀等人出席，講述關於作品的故事。



製作發佈會上，飾演「朱丹泰」的嚴基俊透露：「《The Penthouse 3》朱丹泰沒有吻戲，現在因為沒有吻戲，所以我可以很輕鬆地拍攝。雖然朱丹泰一直在做壞事，但我想惡人最終還是會受到懲罰。」吸引大家的視線。



前兩季，嚴基俊與三位女主角都有吻戲，還讓網友調侃他是該劇的製作者，所以才給自己安排這麼多吻戲。讓他在去年《SBS演技大賞》獲獎時還澄清：「我沒有參與《The Penthouse》的製作。」嚴基俊還說：「有國民老公、國民初戀等修飾語，希望通過這部電視劇，也能成為國民XXX。」不知道最後會成為「國民」什麼呢！（延伸閱讀：《The Penthouse》特輯：製作組把嚴基俊和三位女演員的Kiss戲剪成一段！本人看完超害羞 XD）





（圖：SBS《The Penthouse 3》、YouTube@SBS NOW / SBS 공식 채널）

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