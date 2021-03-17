鄭敬淏父親是知名大導演，「繼母」是資深女演員！朴貞秀：我家敬淏非常貼心

韓國資深女演員朴貞秀竟然是演員鄭敬淏的媽媽！？

韓國知名導演鄭乙東是鄭敬淏的父親，代表作有《澡堂老闆家的男人們》、《說不出的愛》、《我男人的女人》等。但因為鄭敬淏一直都很低調，少有在公開場合談論自己和父親的關係，所以很多人都不知道他們是父子。



▲IG@jstar_allallj

而朴貞秀則是鄭乙東的女友，雖然兩人並未正式領證，但從2008年開始就公開交往，至今已經13年了，而鄭敬淏也把她當成繼母來相處，朴貞秀在各類節目中從不吝對嗇繼子的誇讚，母子倆相處得非常不錯。

這次她又在《兩點逃出Cultwo Show》裡誇兒子了。有聽眾提問朴貞秀是否和鄭敬淏一起出遊過，她立刻表示：「都是一家人，怎麼會沒有，去了太多次了。什麼要問這個問題啊，看來很喜歡我家敬淏啊，好想知道這位粉絲是怎樣一個人。」DJ文世允曾經和鄭敬淏合作過，對他也讚不絕口，聽得朴貞秀很是滿意，稱：「比起帥氣，敬淏應該更適合貼心、體貼這類詞。」大展「兒子傻瓜」的面貌。



▲《兩點逃出Cultwo Show》

此外，朴貞秀也是韓劇圈裡出名的「貴婦媽媽專業戶」，曾經飾演過劉智泰、曹政燮、池珍熙等當紅男星的媽媽，是後輩們非常尊敬的長輩。



▲SBS《嫉妒的化身》

「圖：SBS《嫉妒的化身》、TV朝鮮《食客-白飯記行》截圖、SBS radio《兩天逃出Cultwo show》截圖、IG@jstar_allallj」

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