郑敬淏父亲是知名大导演，「继母」是资深女演员！朴贞秀：我家敬淏非常贴心

韩国资深女演员朴贞秀竟然是演员郑敬淏的妈妈！？

韩国知名导演郑乙东是郑敬淏的父亲，代表作有《澡堂老板家的男人们》、《说不出的爱》、《我男人的女人》等。但因为郑敬淏一直都很低调，少有在公开场合谈论自己和父亲的关系，所以很多人都不知道他们是父子。



▲IG@jstar_allallj

而朴贞秀则是郑乙东的女友，虽然两人并未正式领证，但从2008年开始就公开交往，至今已经13年了，而郑敬淏也把她当成继母来相处，朴贞秀在各类节目中从不吝对啬继子的夸赞，母子俩相处得非常不错。

这次她又在《两点逃出Cultwo Show》里夸儿子了。有听众提问朴贞秀是否和郑敬淏一起出游过，她立刻表示：「都是一家人，怎么会没有，去了太多次了。什么要问这个问题啊，看来很喜欢我家敬淏啊，好想知道这位粉丝是怎样一个人。」DJ文世允曾经和郑敬淏合作过，对他也赞不绝口，听得朴贞秀很是满意，称：「比起帅气，敬淏应该更适合贴心、体贴这类词。」大展「儿子傻瓜」的面貌。



▲《两点逃出Cultwo Show》

此外，朴贞秀也是韩剧圈里出名的「贵妇妈妈专业户」，曾经饰演过刘智泰、曹政燮、池珍熙等当红男星的妈妈，是后辈们非常尊敬的长辈。



▲SBS《嫉妒的化身》

「图：SBS《嫉妒的化身》、TV朝鲜《食客-白饭记行》截图、SBS radio《两天逃出Cultwo show》截图、IG@jstar_allallj」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻