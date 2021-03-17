全網都在監督老闆買奢侈手袋作獎勵！Brave Girls：他已經在網上下單了4個XD

在經歷了漫長的十年之後，女團Brave Girls終於「逆襲」成功，在音樂節目中首次獲得了冠軍！

Brave Girls出道10年才走紅多虧了YouTube上的一則「飯製歌曲評論影片」，讓３年前的歌曲《Rollin'》翻紅，這才讓成員們初嚐到了「大勢」的味道，創造了新的逆襲神話，並在的最近的SBS《人氣歌謠》中獲得了出道以來第一個冠軍。



最近，成員玟瑩在YouTube頻道《娛樂天才》的採訪中透露，早前團隊製作人勇敢兄弟曾經承諾如果Brave Girls拿到第一名就給成員們買Chanel手袋，是每人一個哦。



▲IG@bravegirls.official

在廣大網民的監督下，勇敢兄弟也遵守了承諾，成員們通過廣告節目《正午的希望之歌》表示雖然還沒有收到禮物，但老闆已經通過網路下單了4個了，還不忘調侃「多虧了我們的記憶力」(笑)。



▲YouTube@연예천재

不知道Brave Girls會收到2021年新款還是經典款式呢？女生粉絲一定超級好奇吧，就一起來等等她們的認證照吧。

「圖：《正午的希望之歌》、IGbravegirls.official、YouTube@연예천재」

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