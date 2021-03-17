崔振赫加入《我家的熊孩子》被徐章焄說「呆萌美」，Jessi也帶來新歌擔任特別MC！

「奉煥啊～～」（小編還沒出戲）崔振赫邀約不斷呢，希望歐巴的生活不只是健身而已XD

《我家的熊孩子》最新EP.234預告出爐，演員崔振赫將成為新的熊孩子公開私生活，綜藝感十足的歌手Jessi也帶來新歌魅力登場。

一直在電視劇上活躍的崔振赫，知名作品不少、類型也不拘，作品包括古裝劇《九家之書》、懸疑劇《傲慢與偏見》《隧道》、愛情劇《急診男女》《馬成的喜悅》，最近在《喪屍偵探》扮演偽裝人類的喪屍，以及在《哲仁王后》特別演出變成王后的男人，喜劇演出也令人印象深刻。

（圖：《喪屍偵探》&《哲仁王后》@VIU截圖）

預告中，崔振赫房間就是半個健身房，他舉著槓鈴看似熱血，但仔細一瞧會發現槓鈴上根本沒有槓片，讓人摸不著頭緒，徐章焄直說崔振赫：「有點呆萌美啊！」崔振赫出道以來鮮少上觀察類實境綜藝節目，觀眾與粉絲們有望看見他的不同面貌與魅力。

（圖：《我家的熊孩子》@friDay影音 截圖）

而上一集EP.233因卓在勳與李常敏的拜訪，與公司老闆PSY一同特別出演的Jessi，在新歌正式發表前再次亮相《我家的熊孩子》，甚至和李太成媽媽朴英惠跳起舞來。不知道卓在勳與李常敏向PSY的邀歌結果，是否會在新一集有所結果？

（圖：《我家的熊孩子》@SBS Entertainment 截圖）

▼EP.233卓在勳扭扭捏捏邀歌，還乾脆想搶了人家公司‎

（圖：《我家的熊孩子》@friDay影音 截圖）

▼《我家的熊孩子》EP.234預告



▼Jessi新歌〈What Type of X〉預告



（封圖：《我家的熊孩子》@friDay影音 截圖）

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