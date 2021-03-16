沒想過會成功！Super Junior第一次聽到《Sorry Sorry》時，其實一半的成員不喜歡！

好像是圭賢討厭的歌曲，似乎都會大紅大紫呢XDD

SBS的綜藝《傳說中的舞台檔案K》中，最新一集邀請了元老級的男團Super Junior，一起分享創下的K-POP紀錄，更是提到紅遍全球的熱門曲《Sorry Sorry》，其實當時私底下在成員們之間並沒有很受到歡迎呢～

2009年成名曲《Sorry Sorry》發行後，除了在亞洲非常受到歡迎，連續蟬聯音樂平台KKBOX榜上36周以外，更是讓全世界從此知道Super Junior，人氣大幅上升！

但是當初第一次聽到這首歌時，大家的反應並不是很熱烈，隊長利特更表示「自己和神童都不太喜歡這首歌，覺得沒有特色，不過東海跟銀赫卻很喜歡」，本來還相當的擔心，幸好後來獲得這麼多人的喜愛。





至於歌曲的舞蹈當時是特地請來美國知名編舞家尼克·貝斯負責，還本的動作更加的複雜與困難，後來是跟作曲家一起討論後，才創造出了經典的搓手舞，讓《Sorry Sorry》變得更華麗～

(圖片來源：YT@우리가요 URIGAYO 截圖)

(封圖來源：IG@superjunior)

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